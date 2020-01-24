2020-01-24T09:30:09+03:00
Спорт

Тульский «Арсенал» победил румынский «Сепси»

Контрольный матч проходил в рамках первого сбора команды в Турции
Игорь КОПЫТОВ
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Тульский «Арсенал» победил румынский «Сепси»Тульский «Арсенал» победил румынский «Сепси»Фото: Игорь КОПЫТОВ
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Счет встречи — 1:0 в пользу «оружейников». Победный гол забил Александр Тудорие в результате пенальти в ворота румынской команды во втором тайме.

Туляки встречались с румынской командой первые. У себя на родине «Сепси» в прошлогоднем чемпионате финишировал на шестом месте.

За нашу команду играли Левашов, Сокол (Комбаров, 46), Костадинов (Денисов, 46), Довбня (Гриагалава, 46), Хагуш (Беляев, 46), К. Кангва (Альварес, 46), Минаев (Ковалёв, 46), Банда (Берхамов, 46), Кангва (Чаушич, 56), Лесовой (Пантелеев, 46), Аджоев (Тудорие, 46).

ИСТОЧНИК KP.RU

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