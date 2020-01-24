Тульский «Арсенал» победил румынский «Сепси»

24 Янв. 2020 2020-01-24T09:30:09+03:00

Контрольный матч проходил в рамках первого сбора команды в Турции

Изменить размер текста: A A

Счет встречи — 1:0 в пользу «оружейников». Победный гол забил Александр Тудорие в результате пенальти в ворота румынской команды во втором тайме.

Туляки встречались с румынской командой первые. У себя на родине «Сепси» в прошлогоднем чемпионате финишировал на шестом месте.

За нашу команду играли Левашов, Сокол (Комбаров, 46), Костадинов (Денисов, 46), Довбня (Гриагалава, 46), Хагуш (Беляев, 46), К. Кангва (Альварес, 46), Минаев (Ковалёв, 46), Банда (Берхамов, 46), Кангва (Чаушич, 56), Лесовой (Пантелеев, 46), Аджоев (Тудорие, 46).

ИСТОЧНИК KP.RU