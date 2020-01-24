В Туле экс-начальник отделения почтовой связи присвоила более 700 тысяч рублей

24 Янв. 2020 2020-01-24T09:28:00+03:00

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Суд вынес приговор в отношении 24-летней жительницы Тулы. Она признана виновной в присвоении.

Начальник отделения почтовой связи несколько месяцев в компьютерной программе увеличивала сумму выплат денежных выигрышей по лотерейным билетам. Деньги присваивала себе. Ущерб, причиненный ей Филиалу ФГУП «Почта России», составил 700 тысяч рублей.

Также руководитель отделения достала из кассы и присвоила 44 тысячи рублей. По бумагам деньги предназначались пожилой женщине в качестве пенсии за 2 месяца.

По совокупности преступлений 24-летней тулячке суд назначил женщине наказание в виде 2,2 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Она обжаловала решение. Приговор остался без изменения, апелляционные жалобы осужденной и ее защитника – без удовлетворения, сообщает прокуратура области.

ИСТОЧНИК KP.RU