В Туле экс-начальник отделения почтовой связи присвоила более 700 тысяч рублей
Суд вынес приговор в отношении 24-летней жительницы Тулы. Она признана виновной в присвоении.
Начальник отделения почтовой связи несколько месяцев в компьютерной программе увеличивала сумму выплат денежных выигрышей по лотерейным билетам. Деньги присваивала себе. Ущерб, причиненный ей Филиалу ФГУП «Почта России», составил 700 тысяч рублей.
Также руководитель отделения достала из кассы и присвоила 44 тысячи рублей. По бумагам деньги предназначались пожилой женщине в качестве пенсии за 2 месяца.
По совокупности преступлений 24-летней тулячке суд назначил женщине наказание в виде 2,2 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Она обжаловала решение. Приговор остался без изменения, апелляционные жалобы осужденной и ее защитника – без удовлетворения, сообщает прокуратура области.
ИСТОЧНИК KP.RU