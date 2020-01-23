2020-01-23T17:31:47+03:00
Общество

В Тульской области появилась «улица славы» юных земляков

Ясногорск украсили баннеры с фотографиями отличившихся школьников
Игорь КОПЫТОВ
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В Тульской области появилась «улица славы» юных земляковВ Тульской области появилась «улица славы» юных земляковФото: соцсети
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Так начал реализовываться новый местный проект под названием «Гордость земли Ясногорской». Еще в декабре на ряде столбов центральной улицы города разместили портреты с именами четырнадцати школьников. Среди них - медалисты, спортсмены, стипендиаты главы администрации и участники Всероссийского конкурса «Безопасное колесо»,

Это только первый этап, подчеркивают инициаторы проекта. Вскоре баннеров станет больше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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