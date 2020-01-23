Тульские «Три штыка» стали памятником федерального значения

23 Янв. 2020 2020-01-23T13:02:08+03:00

Также под федеральную охрану культурного наследия взяли площадь Победы и сквер у Тульского госуниверситета

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Памятник защитникам Тулы в годы Великой Отечественной войны был открыт 16 октября 1968 года. Авторы: скульптор Борис Иванович Дюжев, архитекторы Григорий Ефимович Саевич и Николай Николаевич Миловидов. Мемориальный комплекс расположен на территории бывшей окраины Тулы, в месте, где осенью-зимой 1941 года проходил передний край обороны города.

Под охрану попадает весь комплекс, расположенный на площади Победы: три обелиска-штыка высотой 51 метр, 41 метр и 31 метр, Вечный огонь у подножия, скульптурная группа, состоящая из объемных фигур - солдата 50-й армии и ополченца тульского рабочего полка, в руках у которого знаменитый ППШ - и единый стилобат с четырьмя подходами с лестницами.

ИСТОЧНИК KP.RU