Тульской области внук угрожал своей бабушке отверткой
При этом он требовал у нее деньги
Фото: Архив "КП"
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Ситуация произошла в Новомосковске. По предварительным данным, придя домой к своей 85-летней бабушке, мужчина стал требовать у нее деньги, при этом угрожая ей отверткой. Пенсионерка отдала внуку всю имевшуюся у нее наличность — 1 000 рублей.
Тридцатишестилетний мужчина был задержан. Позже он признался полицейским в разбое.
В настоящее время в отделе МВД возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU