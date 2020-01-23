Тульской области внук угрожал своей бабушке отверткой

23 Янв. 2020 2020-01-23T13:01:18+03:00

При этом он требовал у нее деньги

Изменить размер текста: A A

Ситуация произошла в Новомосковске. По предварительным данным, придя домой к своей 85-летней бабушке, мужчина стал требовать у нее деньги, при этом угрожая ей отверткой. Пенсионерка отдала внуку всю имевшуюся у нее наличность — 1 000 рублей.

Тридцатишестилетний мужчина был задержан. Позже он признался полицейским в разбое.

В настоящее время в отделе МВД возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU