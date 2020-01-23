В Туле возбуждено очередное дело о мошенничестве, связанном с продажей лошади

23 Янв. 2020 2020-01-23T11:45:38+03:00

На этот раз торговлю затеяла москвичка, а ее жертвой стала жительница нашего региона

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По данным следствия, в октябре 2019 года женщина создала в соцсетях фэйковую страницу и разместила объявление о продаже лошади элитной породы. Вскоре нашлась и покупательница, наша землячка. Как это водится в подобных случаях. Мошенница потребовала предоплату — ни много ни мало — 136 тысяч рублей. После того, как деньги были переведены на банковскую карту, москвичка перестала выходить на связь.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Пролетарский районный суд Тулы.

Кстати, похоже, торговля лошадьми через интернет принимает массовый оборот. В декабре была задержана уже тульская аферистка, на счету которой 10 случаев обмана аналогичным способом.

ИСТОЧНИК KP.RU