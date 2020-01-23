В Туле возбуждено очередное дело о мошенничестве, связанном с продажей лошади
По данным следствия, в октябре 2019 года женщина создала в соцсетях фэйковую страницу и разместила объявление о продаже лошади элитной породы. Вскоре нашлась и покупательница, наша землячка. Как это водится в подобных случаях. Мошенница потребовала предоплату — ни много ни мало — 136 тысяч рублей. После того, как деньги были переведены на банковскую карту, москвичка перестала выходить на связь.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в Пролетарский районный суд Тулы.
Кстати, похоже, торговля лошадьми через интернет принимает массовый оборот. В декабре была задержана уже тульская аферистка, на счету которой 10 случаев обмана аналогичным способом.
ИСТОЧНИК KP.RU