Аномально теплая зима в Тульской области может погубить озимые

23 Янв. 2020 2020-01-23T11:16:44+03:00

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По словам Алексея Степина, перепады температур и слишком маленький снежный покров пагубно влияют на зерновые культуры. Есть реальные опасения, что часть посевов уже погибли, однако, оценить ущерб сейчас не представляется возможным — необходимо дождаться весны.

Вместе с тем теплая зима не должна помешать новой посевной. Так, по предварительным планам в этом году в регионе под посевные отведут площадь в 900 тысяч гектар. Государственная поддержка на развитие растениеводства составит 642,9 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU