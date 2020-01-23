Аномально теплая зима в Тульской области может погубить озимые
Опасения по этому поводу высказал региональный министр сельского хозяйства
Аномально теплая зима в Тульской области может погубить озимыеФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:
По словам Алексея Степина, перепады температур и слишком маленький снежный покров пагубно влияют на зерновые культуры. Есть реальные опасения, что часть посевов уже погибли, однако, оценить ущерб сейчас не представляется возможным — необходимо дождаться весны.
Вместе с тем теплая зима не должна помешать новой посевной. Так, по предварительным планам в этом году в регионе под посевные отведут площадь в 900 тысяч гектар. Государственная поддержка на развитие растениеводства составит 642,9 тысячи рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU