23 Янв. 2020 2020-01-23T11:36:44+03:00

До 8 мая медали вручат более чем 13 тысячам человек

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В Тульской области 15 ветеранов Великой Отечественной войны получили юбилейные медали. 22 января их вручил глава региона Алексей Дюмин в ходе торжественной церемонии.

Губернатор Тульской области отметил, что многие из ветеранов активно участвуют в общественной жизни региона. Они помогают молодежи узнать правду о событиях военных лет.

До 8 мая медали получат более 13 тысяч участников и инвалидов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, жителей блокадного Ленинграда. Награды вручат во всех муниципалитетах региона – не только в торжественной обстановке, но и на дому.

ИСТОЧНИК KP.RU