В Тульской области 15 ветеранов Великой Отечественной войны получили юбилейные медали
В Тульской области 15 ветеранов Великой Отечественной войны получили юбилейные медали. 22 января их вручил глава региона Алексей Дюмин в ходе торжественной церемонии.
Губернатор Тульской области отметил, что многие из ветеранов активно участвуют в общественной жизни региона. Они помогают молодежи узнать правду о событиях военных лет.
До 8 мая медали получат более 13 тысяч участников и инвалидов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, жителей блокадного Ленинграда. Награды вручат во всех муниципалитетах региона – не только в торжественной обстановке, но и на дому.
ИСТОЧНИК KP.RU