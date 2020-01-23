В Тульской области возгорание в квартире потушили до приезда пожарных
Причина пожара устанавливается
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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22 января в Узловой на ул. Первомайской загорелась квартира. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 20:42.
На место происшествия незамедлительно выехали 2 пожарных расчета. По прибытии на место происшествия пожарные установили, что возгорание уже ликвидировано.
В результате происшествия пострадали люди. В коридоре прогорел линолеум на площади, оплавился натяжной потолок.
Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 9 человек и 2 единицы техники.
ИСТОЧНИК KP.RU