2020-01-23T09:08:56+03:00
Происшествия

В Тульской области возгорание в квартире потушили до приезда пожарных

Причина пожара устанавливается
Мария ВЛАСОВА
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Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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22 января в Узловой на ул. Первомайской загорелась квартира. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 20:42.

На место происшествия незамедлительно выехали 2 пожарных расчета. По прибытии на место происшествия пожарные установили, что возгорание уже ликвидировано.

В результате происшествия пострадали люди. В коридоре прогорел линолеум на площади, оплавился натяжной потолок.

Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 9 человек и 2 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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