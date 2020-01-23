В Тульской области возгорание в квартире потушили до приезда пожарных

23 Янв. 2020 2020-01-23T09:08:56+03:00

Изменить размер текста: A A

22 января в Узловой на ул. Первомайской загорелась квартира. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 20:42.

На место происшествия незамедлительно выехали 2 пожарных расчета. По прибытии на место происшествия пожарные установили, что возгорание уже ликвидировано.

В результате происшествия пострадали люди. В коридоре прогорел линолеум на площади, оплавился натяжной потолок.

Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 9 человек и 2 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU