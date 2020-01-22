Тульские легкоатлеты завоевали 16 медалей на чемпионате и первенстве Центрального федерального округа

22 Янв. 2020 2020-01-22T17:52:51+03:00

В Смоленске были разыграны награды зимнего чемпионата и первенства Центрального федерального округа

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Так, золотые награды на счету Карины Красновой (бег на 400 метров), Анастасии Якоби (3000 метров), Карины Кочетковой (60 метров с барьерами) и Владимира Индус (2000 м с барьерами).

Серебряные медали завоевали Александр Ефимов (бег 60 м), Леонид Долматов (толкание ядра), Юлия Якунина (прыжки в длину), а также квартет юношей в эстафете 4 по 200м в составе Леонида Жукова, Михаиал Шахнюка, Даниила Брыковского, Якова Никулина и команда юниоров в той же дисциплине – Владислав Шемулинкин, Дмитрий Банников, Константин Миллер, Артём Рожнов.

Бронза у Даниила Брыковского, Артема Рожкова, Анастасии Якоби, Андрея Крамского, Владислава Шемулинкина, Анастасии Макаровой, Полины Зябловой, Анастасии Смирновой, Карины Кочетковой, Ивана Кострикова, Ильия Кучерова, Артема Голубкова и Степана Азарова. Теперь впереди у наших легкоатлетов - участие в первенстве России и чемпионате страны в конце февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU