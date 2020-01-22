2020-01-22T16:01:51+03:00
Общество

В Тульской области газифицируют восемь населенных пунктов

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В Тульской области газифицируют 8 населенных пунктов. Также благоустроят в сельских населенных пунктах 38 объектов - будут созданы спортивные и детские игровые площадки, обустроят места размещения твердых коммунальных отходов. Такие планы на 2020 год ставит министерство сельского хозяйства Тульской области.

Кроме того, в этом году объем финансирования мер поддержки агропромышленного комплекса региона превысит 2 млрд рублей.

Для сохранения положительной динамики в молочной отрасли укрепят субсидирование производителей. Введут меры поддержки для наращивания посевов масличных культур, а также для поддержки пчеловодства. В совокупности это позволит сохранить темпы развития сельского хозяйства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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