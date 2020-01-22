2020-01-22T14:25:00+03:00
Происшествия

В Туле водитель «BMW» сбила мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте

Пешехода госпитализировали с различными травмами в больницу
Мария ВЛАСОВА
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Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской областиФото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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21 января в 18.30 на ул. Демидовская плотина в Туле произошло ДТП. 35-летняя женщина на автомобиле «BMW Х-5» наехала на пешехода, 44-летнего мужчину.

По предварительной информации, он переходил проезжую часть дороги в неположенном месте в темное время суток. На его одежде отсутствовали световозвращающие элементы.

В результате ДТП пешехода госпитализировали с различными травмами в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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