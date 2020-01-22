В школе в Тульской области появился профильный класс полицейской направленности

22 Янв. 2020 2020-01-22T14:15:31+03:00

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В Ефремове на базе средней общеобразовательной школы № 9 создан профильный класс правоохранительной направленности. Соответствующее соглашение подписал со стороны органов внутренних дел начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин.

Ученики кадетского класса будут углубленно изучать юридические дисциплины. Также планируются регулярные экскурсии в подразделения полиции, уроки, рассказывающие о героях-сотрудниках органов внутренних дел, о специфике конкретных полицейских профессий - оперативника, следователя и других.

Отметим, что такого уровня организации - это второй класс в регионе. Первый - в Первомайской кадетской школе.

ИСТОЧНИК KP.RU