В Тульской области пешеход угодил под колеса «Chevrolet Niva»
Мужчина госпитализирован с различными травмами
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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21 января в 17.30 на ул. Чехова в Киреевске произошло ДТП. 56-летний мужчина на автомобиле «Chevrolet Niva» наехал на пешехода.
По предварительным данным, 52-летний мужчина переходил дорогу, не убедившись в безопасности своего перехода вне пешеходного перехода в темное время суток. На его одежде не было световозвращающих элементов.
В результате ДТП пешеход госпитализирован с различными травмами.
ИСТОЧНИК KP.RU