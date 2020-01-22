В Тульской области пешеход угодил под колеса «Chevrolet Niva»

22 Янв. 2020 2020-01-22T12:43:13+03:00

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21 января в 17.30 на ул. Чехова в Киреевске произошло ДТП. 56-летний мужчина на автомобиле «Chevrolet Niva» наехал на пешехода.

По предварительным данным, 52-летний мужчина переходил дорогу, не убедившись в безопасности своего перехода вне пешеходного перехода в темное время суток. На его одежде не было световозвращающих элементов.

В результате ДТП пешеход госпитализирован с различными травмами.

ИСТОЧНИК KP.RU