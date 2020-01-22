На трассе в Тульской области большегруз насмерть сбил мужчину

22 Янв. 2020 2020-01-22T12:33:20+03:00

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21 января в 17-15 на 204 км дороги М-2 «Крым» Щекинского района произошло ДТП. 60-летний мужчина на седельном тягаче с полуприцепом наехал на пешехода, 55-летнего мужчину.

По предварительной информации, он переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехода на неосвещенном участке дороги в темное время суток. На его одежде отсутствовали световозвращающие элементы. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU