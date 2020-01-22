В Тульской области на врача-терапевта возбудили уголовное дело за подделку больничного
Участкового врача-терапевта МУЗ «Плавская центральная районная больница» подозревают в совершении служебного подлога. В отношении женщины следственными органами СК РФ по Тульской области возбуждено уголовное дело.
По версии следствия, врач внесла в листок нетрудоспособности недостоверные сведения о состоянии здоровья своей знакомой. Больничный дал последней возможность незаконно отсутствовать на работе.
За использование поддельного официального документа в отношении знакомой врача также возбуждено уголовное дело.
Следователи устанавливают обстоятельства совершенного преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU