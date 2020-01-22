22 января в Туле остались без воды дома на ул. Баженова и Дементьева

22 Янв. 2020 2020-01-22T11:09:22+03:00

Это связано с ремонтно-восстановительными работами

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22 января ограничена подача холодной воды по ул. Баженова д.д. 25, 36, 38, 40а, ул. Р. Зорге д.д. 38, 36, 27, 29, 31, 33, 40/34, 38а, ул. Дементьева д.д. 25, 29, 31, 33, ул. Кутузова д.д. 41 кор. А/1(котельная), 39, 41, 43, 43б, 41/2, 41а, 43а, 43к2, частный сектор: ул. Л. Чайкиной, ул. Баженова, ул. Дементьева.

Это связано с ремонтно-восстановительными работами на ул. Кутузова, д. 43к2.

Кроме того, отключение холодной воды затронуло дома в п.Ленинский на ул. Маяковского, ул. Пушкина, ул. Колхозная, ул. Октябрьская, ул. Терешковая, ул. Стадионная, ул. Механизаторов, ул. Совхозная. Причиной стала модернизацией системы управления на скважине, ул. Пушкина.

Вода вернется в дома по окончании работ. Одновременно возможно ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

ИСТОЧНИК KP.RU