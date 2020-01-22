Житель Тульской области украл из хозпостройки шампуры, мангал и решетку для барбекю

22 Янв. 2020 2020-01-22T10:54:19+03:00

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Житель поселка Первомайский совершил кражу из дачной хозпостройки, оставленной на зиму без присмотра. Он забрал 6 шампуров, мангал, решетку для барбекю, а также туристическую палатку и топор. В дальнейшем злоумышленник планировал продать все эти вещи.

Работая на месте происшествия, полицейские обнаружили следы обуви, предположительно, оставленные похитителем. Проверяя эту версию, оперативники выяснили, что на территории участка мог находиться 19-летний безработный местный житель. Он признался в совершении кражи.

Похищенное обнаружено и изъято. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU