Туляк за некачественный оконный блок вернул через суд более 150 тысяч рублей

22 Янв. 2020 2020-01-22T10:33:06+03:00

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Туляк за некачественный оконный блок вернул деньги через суд. Он также добился выплаты неустойки, штрафа, компенсации морального вреда и судебных расходов, а всего в размере 158 990 рублей.

В сентябре 2018 года истец заключил договор с ООО «Комфорт» на изготовление и доставку пластиковых окон и комплектующих изделий с последующей их установкой. После установки оконного блока выяснилось, что были не отрегулированы петли поворотных створок, чрезмерно натянуты уплотнительные резинки на поворотных створках окна.

Из-за этого поворотные створки неплотно прилегали к проему окна и холодный воздух проникал в помещение лоджии. Кроме того, подоконник внутри лоджии был закреплен с несоблюдением правильного уровня уклона.

Суд расторг заключенный договор. Туляк получил деньги, но должен вернуть компании оконные конструкции.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано, сообщили в УСД в Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU