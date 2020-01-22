В Туле открылся второй детский травматологический пункт

22 Янв. 2020 2020-01-22T09:55:58+03:00

Изменить размер текста: A A

По адресу ул. Бондаренко, 39 оборудованы кабинет приема травматолога, 2 перевязочные и малая операционная с возможностью проведения противошоковых мероприятий.

По словам главного врача ТДОКБ Дмитрия Харитонова, предполагается, что основной поток юных пациентов теперь будет сориентирован в новом здании, поскольку здесь находится профильное отделение и необходимая диагностическая база.

Режим работы нового травмпункта - ежедневно с 8:00 до 20:00. При этом, в обычном режиме будет работать и дальше детский травматологический пункт в городской клинической больнице скорой медицинской помощи им. Д.Я. Ваныкина - в будние дни с 8:00 до 14:30 в кабинете №10, а в выходные дни круглосуточно и в будни с 14:30 до 8:00 в кабинете № 7.

ИСТОЧНИК KP.RU