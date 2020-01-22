В УФСИН рассказали, сколько человек сидят в тульских колониях и СИЗО

22 Янв. 2020 2020-01-22T09:59:55+03:00

На 01 января 2020 в исправительных учреждениях и следственных изоляторах Тульской области содержалось

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На 1 января в регионе содержалось 7 548 человек в исправительных учреждениях и следственных изоляторах. Такую статистику приводит УФСИН России по Тульской области.

В аналогичный период прошлого года в учреждениях уголовно-исполнительной системы региона содержалось на 392 человека больше.

Более 69 % осужденных, подозреваемых и обвиняемых содержится за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

Большинство людей отбывают наказание за убийство, мошенничество и по статьям, связанным с незаконным оборотом наркотиков.

При этом, есть целый ряд статей, по которым содержится в настоящее время всего 1 человек. Это «Присвоение полномочий должностного лица», «Заведомо ложный донос», «Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности» и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU