В УФСИН рассказали, сколько человек сидят в тульских колониях и СИЗО
На 1 января в регионе содержалось 7 548 человек в исправительных учреждениях и следственных изоляторах. Такую статистику приводит УФСИН России по Тульской области.
В аналогичный период прошлого года в учреждениях уголовно-исполнительной системы региона содержалось на 392 человека больше.
Более 69 % осужденных, подозреваемых и обвиняемых содержится за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.
Большинство людей отбывают наказание за убийство, мошенничество и по статьям, связанным с незаконным оборотом наркотиков.
При этом, есть целый ряд статей, по которым содержится в настоящее время всего 1 человек. Это «Присвоение полномочий должностного лица», «Заведомо ложный донос», «Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности» и другие.
ИСТОЧНИК KP.RU