2020-01-22T09:59:55+03:00
Общество

В УФСИН рассказали, сколько человек сидят в тульских колониях и СИЗО

На 01 января 2020 в исправительных учреждениях и следственных изоляторах Тульской области содержалось
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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На 1 января в регионе содержалось 7 548 человек в исправительных учреждениях и следственных изоляторах. Такую статистику приводит УФСИН России по Тульской области.

В аналогичный период прошлого года в учреждениях уголовно-исполнительной системы региона содержалось на 392 человека больше.

Более 69 % осужденных, подозреваемых и обвиняемых содержится за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

Большинство людей отбывают наказание за убийство, мошенничество и по статьям, связанным с незаконным оборотом наркотиков.

При этом, есть целый ряд статей, по которым содержится в настоящее время всего 1 человек. Это «Присвоение полномочий должностного лица», «Заведомо ложный донос», «Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности» и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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