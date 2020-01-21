После вмешательства прокуратуры 30 детей-сирот получили благоустроенное жилье в Тульской области
После вмешательства прокуратуры Белевского района 30 детей-сирот получили благоустроенное жилье.
До этого молодые люди были вынуждены арендовать квартиры. Хотя с 2016 года по 2019 год были включены в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями.
По результатам проверки прокуратура района в интересах заявителей обратилась в суд с исковыми заявлениями об обязании министерства труда и социальной защиты Тульской области обеспечить граждан благоустроенными жилыми помещениями.
Решениями суда требования прокурора удовлетворены.
ИСТОЧНИК KP.RU