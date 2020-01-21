Житель Тульской области отправится в колонию за незаконный оборот наркотиков
Мужчине назначено 11 лет лишения свободы
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36-летнего жителя города Щекино суд признал виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в значительном и крупном размерах.
Мужчина незаконно приобрел 10 свертков с марихуаной и 42 свертка с «солью». Наркотики злоумышленник собирался сбыть с помощью «закладок» на территории районного центра. Однако его задержали сотрудники полиции, а наркотические средства изъяли из незаконного оборота.
Мужчине назначено 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщает прокуратура области.
ИСТОЧНИК KP.RU