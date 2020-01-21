Семье туляков помогут улучшить жилищные условия
Вопрос будет решен после того, как пройдут необходимые юридические процедуры
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Тулячке, воспитывающей ребенка-инвалида, помогут улучшить жилищные условия. Женщина обратилась к губернатору Тульской области Алексею Дюмину в рамках личного приема.
Семья заявительницы состоит на регистрационном учете в квартире, принадлежащей на праве совместной собственности ей и ее родителям. Однако заболевание ее сына не делает невозможным проживание граждан в одной квартире. В связи с этим семья имеет право на дополнительную жилплощадь.
Вопрос будет решен после того, как пройдут необходимые юридические процедуры.
ИСТОЧНИК KP.RU