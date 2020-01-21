В Тульской области скорректируют работу ФОКа в Болохово с учетом загруженности

21 Янв. 2020 2020-01-21T17:49:14+03:00

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Работу ФОКа в городе Болохово Киреевского района скорректируют. Такое поручение дал губернатор Тульской области Алексей Дюмин в ходе оперативного совещания в правительстве региона.

Ранее время работы ФОКа было продлено. Комплекс открыт летом до 22:00, а зимой - до 00:00.

Однако пока целесообразность увеличения времени работы физкультурно-оздоровительного комплекса до 00:00 остается под вопросом. Если ФОК не загружен вечером, то время работы уменьшат.

Также в тренажерном зале появилось специализированное напольное покрытие, а совместно с областной Федерацией бокса приобретено необходимое оборудование и экипировка для зала единоборств. Алексей Дюмин поручил Игорю Цховребову дооснастить зал единоборств настенными боксерскими грушами.

ИСТОЧНИК KP.RU