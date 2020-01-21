2020-01-21T17:30:41+03:00
Общество

Жители Кимовского района пожаловался на качество водоснабжения жилых домов

Решит проблему замена 300-метрового участка водопровода
Мария ВЛАСОВА
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Житель Кимовского района обратился к главе региона в ходе личного приема граждан с вопросом о качестве водоснабжения жилых домов. По его словам, вода либо течет тоненькой струйкой либо ее нет совсем.

Глава региона поручил заместителю председателя правительства области Элеоноре Шевченко проконтролировать, чтобы работы по замене 300-метрового участка водопровода завершили до 9 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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