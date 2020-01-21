В Тульской области экипаж ДПС устроил погоню за пьяной многодетной матерью

21 Янв. 2020 2020-01-21T17:23:51+03:00

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Вечером 19 января в поселке Волово экипаж ДПС задержал 30-летнюю женщину. Сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на «Фольксваген» из-за странного поведения.

Однако автомобилистка проигнорировала законное требование инспектора остановиться и попыталась скрыться. Экипаж ДПС проследовал за водителем в попутном направлении с включенными проблесковыми маяками и звуковым сигналом, при этом неоднократно повторяя требование об остановке.

В ходе дальнейшего разбирательства было установлено, за рулем иномарки находилась многодетная мама с признаками алкогольного опьянения (0,343 мг/л). Помимо водителя в салоне машины на переднем пассажирском сидении без специального детского удерживающего устройства находился 8-летний ребенок.

На девушку были составлены протоколы по статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения», «Невыполнение требования об остановке транспортного средства», «Нарушение правил перевозки людей».

Автомобиль поместили на специализированную стоянку.

Сотрудники Госавтоинспекции Тульской области в очередной раз напоминают автолюбителям о недопустимости управления автомобилем в состоянии опьянения, а тем более перевозить в данном состоянии несовершеннолетних пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU