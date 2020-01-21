В Тульской области на 45 суток прикрыли магазин
Всему виной многочисленные нарушения
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На 45 суток суд приостановил деятельность организации торговли на ул. Олега Кошевого, 6 в Новомосковске.
Ранее в магазине сотрудники Управления Роспотребнадзора по Тульской области обнаружили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений. Административное расследование в отношении организации торговли провели по обращению.
Среди нарушений - отсутствие горячего водоснабжения, ремонта в помещениях, моечного отделения для мойки торгового инвентаря и т.д.
ИСТОЧНИК KP.RU