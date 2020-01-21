В почтовое обращение вышла марка, посвященная 500-летию Тульского кремля
Ее выпустили ограниченным тиражом
Фото: УФПС Тульской области
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Марка, посвященная 500-летию Тульского кремля, вышла в почтовое обращение. На ней изображены башня Одоевских ворот Кремля, Успенский собор, здание музея оружия и музея «Тульские самовары».
Размер почтового блока - 102×71 мм. Тираж ограничен - 25 тысяч экземпляров. Поэтому приобрести марку можно только в центральном почтовом отделении города.
Номинал составил 120 рублей. Дополнительно к выпуску почтового блока изданы конверты первого дня и изготовлен штемпель специального гашения.
ИСТОЧНИК KP.RU