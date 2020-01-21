2020-01-21T15:58:23+03:00
Общество

Туляки презентовали гастрономические бренды исполняющему обязанности министра иностранных дел России Сергею Лаврову

Произошло это на новогоднем приеме для иностранных журналистов, аккредитованных в Российской Федерации, и руководителей пресс-служб дипломатических ведомств
Игорь КОПЫТОВ
Поделиться:
Туляки презентовали гастрономические бренды и. о. министра иностранных дел России Сергею ЛавровуТуляки презентовали гастрономические бренды и. о. министра иностранных дел России Сергею ЛавровуФото: материалы пресс-служб
Изменить размер текста:

Тульская область организовала экспозицию уникальных самоваров – музейных экспонатов «Тульской самоварной мануфактуры», в которой были представлены три уникальных шестилитровых русских самовара. Кроме того, в экспозицию «Русской чайной» вошли травяные чаи из нашего региона под брендом «Куликово поле».

А какое же чаепитие, да без сладостей? Здесь Тульскую область представили сразу несколько производителей сладостей с пряниками, пастилой, зефиром, фирменными конфетами.

В завершении церемонии открытия вечера представителям зарубежных СМИ вручили подарки от регионов-участников федерального проекта «Гастрономическая карта России», в число которых вошли травяной чай «Куликово Поле» и белевские сладости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В почтовое обращение вышла марка, посвященная 500-летию Тульского кремля
Туляки презентовали гастрономические бренды исполняющему обязанности министра иностранных дел России Сергею Лаврову
Автовокзал в Алексине Тульской области продан не будет
Генеральный директор «Россети Центр» - управляющая организация «Россети Центр и Приволжья» Игорь Маковский встретился с губернатором Тульской области
Дебош в тульском кафе: правоохранителям могут предъявить обвинение в халатности
Студентка ТГПУ им. Л.Н. Толстого Надежда Сидорова получила премию правительства Тульской области за общественную деятельность
Тульских студентов зовут в доноры
В Тульской области в отношении сына экс-депутата возбуждено уголовное дело за угон
В Тульской области на ребенка рухнул бетонный забор: обвинение предъявили главе района
Защитник тульского «Арсенала» Бакари Коне хочет покинуть команду
СК продолжает расследование убийства Вячеслава Трухачева в Туле
Под Тулой 85-летний старик ловко умыкнул считыватель штрих-кодов из супермаркета
Зону платный парковок в Туле могут расширить: туляков просят сделать свой выбор
Жители Красного Перекопа просят губернатора решить вопрос с остановкой
В Туле вновь найдены зимние грибы
Погода в Туле 21 января: облачно, осадки и +3 градуса