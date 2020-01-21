Туляки презентовали гастрономические бренды исполняющему обязанности министра иностранных дел России Сергею Лаврову

21 Янв. 2020 2020-01-21T15:58:23+03:00

Туляки презентовали гастрономические бренды и. о. министра иностранных дел России Сергею Лаврову Фото: материалы пресс-служб

Произошло это на новогоднем приеме для иностранных журналистов, аккредитованных в Российской Федерации, и руководителей пресс-служб дипломатических ведомств

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Тульская область организовала экспозицию уникальных самоваров – музейных экспонатов «Тульской самоварной мануфактуры», в которой были представлены три уникальных шестилитровых русских самовара. Кроме того, в экспозицию «Русской чайной» вошли травяные чаи из нашего региона под брендом «Куликово поле».

А какое же чаепитие, да без сладостей? Здесь Тульскую область представили сразу несколько производителей сладостей с пряниками, пастилой, зефиром, фирменными конфетами.

В завершении церемонии открытия вечера представителям зарубежных СМИ вручили подарки от регионов-участников федерального проекта «Гастрономическая карта России», в число которых вошли травяной чай «Куликово Поле» и белевские сладости.

ИСТОЧНИК KP.RU