Туляки презентовали гастрономические бренды исполняющему обязанности министра иностранных дел России Сергею Лаврову
Тульская область организовала экспозицию уникальных самоваров – музейных экспонатов «Тульской самоварной мануфактуры», в которой были представлены три уникальных шестилитровых русских самовара. Кроме того, в экспозицию «Русской чайной» вошли травяные чаи из нашего региона под брендом «Куликово поле».
А какое же чаепитие, да без сладостей? Здесь Тульскую область представили сразу несколько производителей сладостей с пряниками, пастилой, зефиром, фирменными конфетами.
В завершении церемонии открытия вечера представителям зарубежных СМИ вручили подарки от регионов-участников федерального проекта «Гастрономическая карта России», в число которых вошли травяной чай «Куликово Поле» и белевские сладости.
ИСТОЧНИК KP.RU