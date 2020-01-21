21 Янв. 2020 2020-01-21T15:12:59+03:00

Автовокзал в Алексине Тульской области продан не будет Фото: соцсети

На одном из сайтов бесплатных объявлений появилось объявление о его продаже

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Стоимость трехэтажного кирпичного здания площадью 580 квадратных метров плюс земля в 30 соток – 15 миллионов 200 тысяч рублей. Продавец — частное лицо.

Стратегический объект — а автостанции, автовокзалы относятся к таковым - был завуалирован формулировкой «Готовый бизнес». Когда информация о продаже прокатилась по соцсетям, вызвав бурю возмущений, автор объявления изменил его текст на более корректный.

Теперь понятно, что с молотка уйдет часть помещений - частная половина здания, уже много лет использующегося в коммерческих целях — там открыт магазин. Зал ожидания для пассажиров и билетные кассы останутся в собственности государства. Так что ситуация никак не скажется на автобусном сообщении, связывающим Алексин с другими населенными пунктами.

ИСТОЧНИК KP.RU