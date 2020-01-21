Автовокзал в Алексине Тульской области продан не будет
Стоимость трехэтажного кирпичного здания площадью 580 квадратных метров плюс земля в 30 соток – 15 миллионов 200 тысяч рублей. Продавец — частное лицо.
Стратегический объект — а автостанции, автовокзалы относятся к таковым - был завуалирован формулировкой «Готовый бизнес». Когда информация о продаже прокатилась по соцсетям, вызвав бурю возмущений, автор объявления изменил его текст на более корректный.
Теперь понятно, что с молотка уйдет часть помещений - частная половина здания, уже много лет использующегося в коммерческих целях — там открыт магазин. Зал ожидания для пассажиров и билетные кассы останутся в собственности государства. Так что ситуация никак не скажется на автобусном сообщении, связывающим Алексин с другими населенными пунктами.
ИСТОЧНИК KP.RU