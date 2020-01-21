Генеральный директор «Россети Центр» - управляющая организация «Россети Центр и Приволжья» Игорь Маковский встретился с губернатором Тульской области
На встрече обсуждались детали запуска Единого центра управления сетями (ЕЦУС) на базе «Тулэнерго»
Генеральный директор МРСК «Центра и Приволжья» Игорь Маковский встретился с губернатором Тульской областиФото: Алексей ФОКИН
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Глава компании также проконтролировал ход работ по созданию центра, который призван создать современную автоматизированную систему оперативно-технологического и ситуационного управления объектами электросетевого хозяйства Тульской области.
- Единый центр управления сетями - один из опорных проектов концепции цифровой трансформации. Тульская область включена нами в пул пилотных регионов, где он реализуется в опережающем порядке. Центр управления сетями (ЦУС) в вашем регионе станет одним из первых в периметре компании, - отметил Игорь Маковский.
ИСТОЧНИК KP.RU