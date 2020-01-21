2020-01-21T15:46:36+03:00
Общество

Генеральный директор «Россети Центр» - управляющая организация «Россети Центр и Приволжья» Игорь Маковский встретился с губернатором Тульской области

На встрече обсуждались детали запуска Единого центра управления сетями (ЕЦУС) на базе «Тулэнерго»
Игорь КОПЫТОВ
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Генеральный директор МРСК «Центра и Приволжья» Игорь Маковский встретился с губернатором Тульской областиГенеральный директор МРСК «Центра и Приволжья» Игорь Маковский встретился с губернатором Тульской областиФото: Алексей ФОКИН
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Глава компании также проконтролировал ход работ по созданию центра, который призван создать современную автоматизированную систему оперативно-технологического и ситуационного управления объектами электросетевого хозяйства Тульской области.

- Единый центр управления сетями - один из опорных проектов концепции цифровой трансформации. Тульская область включена нами в пул пилотных регионов, где он реализуется в опережающем порядке. Центр управления сетями (ЦУС) в вашем регионе станет одним из первых в периметре компании, - отметил Игорь Маковский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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