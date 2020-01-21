2020-01-21T14:41:08+03:00
Происшествия

Дебош в тульском кафе: правоохранителям могут предъявить обвинение в халатности

Руководитель СУ СК РФ Александр Стариков прокомментировал резонансную историю
Мария ВЛАСОВА
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Скандальное ЧП произошло в начале ноября прошлого года в кафе Tom Sawyer на Пролетарской набережной. Буйный посетитель, раздевшись до пояса, устроил пьяный дебош: крушил посуду и мебель, а вскоре устроил драку с посетителем.

Присутствующие, поняв, что своими силами успокоить пьяного мужчину у них не получится, вызвали правоохранителей. При этом, прибывшие силовики, не предпринимали в течение длительного времени попыток усмирить мужчину, а просто с интересом наблюдали за ситуацией.

Происходящее в кафе Александр Стариков назвал беспределом, указав как на действия дебошира, так и прибывших на место сотрудников правоохранительных органов.

- Приехали на выезд сотрудники, которые обязаны в силу своего предназначения и которые находятся на содержании у государства и налогоплательщиков, пресечь действия дебошира, но они этого не делают. Мы считаем, что в действиях этих лиц есть признаки халатности, поскольку они ненадлежащим образом исполняли свои обязанности. Мы возбудили соответствующее уголовное дело. В ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении сотрудникам обвинения, - руководитель СУ СК РФ Александр Стариков.

Также в СУ СК РФ также передали уголовное дело в отношении дебошира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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