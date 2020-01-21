Студентка ТГПУ им. Л.Н. Толстого Надежда Сидорова получила премию правительства Тульской области за общественную деятельность
Второкурсница факультета истории и права стала победителем конкурсного отбора на предоставление премий регионального правительства для поддержки талантливой и социально активной молодежи в номинации «Социально значимая и общественная деятельность»
Студентка ТГПУ им. Л.Н. Толстого Надежда Сидорова получила премию правительства Тульской областиФото: соцсети
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Сертификат на получение премии Надежде вручили во время областного форума «Молодежь – будущее России», собравшего более 700 молодых туляков со всей области.
– Высокую оценку получил мой проект «Хочу стать спасателем», - признается рассказывает студентка. – Кроме того, я сейчас еще и в командах таких проектов ка «Школа парламентаризма», «Эко-патруль», «Другой университет».
ИСТОЧНИК KP.RU