2020-01-21T14:26:10+03:00
Общество

Тульских студентов зовут в доноры

Неравнодушную молодежь приглашает Тульская областная станция переливания крови
Игорь КОПЫТОВ
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Тульских студентов зовут в донорыТульских студентов зовут в донорыФото: соцсети
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Акция «День студентов» в преддверии Татьянина дня пройдет с 20 по 24 января.

- Мы поздравляем всех студентов с праздником! Искренне желаем успешной учебы, крепких полученных знаний и счастливого будущего! Желаем все жизненные экзамены сдавать на «отлично» и легко разделываться с любыми препятствиями, - обратилась к студентам главный врач Тульской областной станции переливания крови Ольга Кудряшова.

Всех, кто хочет стать безвозмездными донорами крови, будут ждать по адресам в Туле: ул. Ф. Энгельса, д. 56 (тел. для справок 36-72-89), прием с 8.00 до 12.30, ул. Майская, д. 3 (тел. 48-21-37, 48-59-85), прием в понедельник - среду с 8:00 до 12:00, в четверг и пятницу - с 8:00 до 11:20. А также в Новомосковске: ул. Чапаева, д. 12а (тел. (487-62) 6-28-67), прием доноров: понедельник, среда, пятница - с 8.00 до 10.30, вторник, четверг - с 8:00 до 12:30. В Ефремове: ул. Дружбы, д. 9б (тел. (487-41) 5-56-10), прием: понедельник - четверг - с 8.00 до 12.30, среда и пятница - с 8:00 до 10:30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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