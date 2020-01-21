2020-01-21T14:19:50+03:00
Происшествия

В Тульской области в отношении сына экс-депутата возбуждено уголовное дело за угон

17-летний парень угнал чужую машину и попал на ней в ДТП
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Напомним, в начале декабря было совершено нападение на мужчину в Богородицке. Предполагалось, что его совершил 17-летний сын бывшего депутата. Драка завершилась угоном автомобиля потерпевшего.

Однако вскоре 17-летний парень попал на иномарке в ДТП. Юноша оказался в руках правоохранителей.

По решению прокуратуры для соблюдения максимальной объективности расследования уголовное дело по факту угона передано в Богородицкий межрайонный следственный отдел. Об этом сообщил руководитель СУ СК РФ по Тульской области Александр Стариков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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