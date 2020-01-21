В Тульской области в отношении сына экс-депутата возбуждено уголовное дело за угон
17-летний парень угнал чужую машину и попал на ней в ДТП
Фото: Алексей ФОКИН
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Напомним, в начале декабря было совершено нападение на мужчину в Богородицке. Предполагалось, что его совершил 17-летний сын бывшего депутата. Драка завершилась угоном автомобиля потерпевшего.
Однако вскоре 17-летний парень попал на иномарке в ДТП. Юноша оказался в руках правоохранителей.
По решению прокуратуры для соблюдения максимальной объективности расследования уголовное дело по факту угона передано в Богородицкий межрайонный следственный отдел. Об этом сообщил руководитель СУ СК РФ по Тульской области Александр Стариков.
ИСТОЧНИК KP.RU