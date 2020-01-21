2020-01-21T14:59:31+03:00
Происшествия

В Тульской области на ребенка рухнул бетонный забор: обвинение предъявили главе района

21 января состоялась пресс-конференция руководителя СУ СК РФ по Тульской области Александра Старикова
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Фото: СУ СК РФ по Тульской областиФото: СУ СК РФ по Тульской области
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Напомним, 17 мая 2018 года у одного из многоквартирных жилых домов Богородицка во время игры детей на шестилетнего мальчика упал фрагмент бетонного ограждения. От полученных повреждений ребенок умер спустя несколько часов в больнице.

Руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области Александр Стариков сообщил, что в уголовном деле еще не поставлена точка:

- Действительно, такое уголовное дело есть. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Мы подразумеваем, что эта халатность была допущена со стороны чиновников местного уровня, которые своевременно не приняли меры. В результате падения забора произошла непоправимая трагедия. Пользуясь случаем, выражаю соболезнования родителям этого ребенка. У нас есть своя точка зрения на этот счет. Мы ее выразили в том, что предъявили обвинение главе этого района. Расследование данного уголовного дела продолжается. Я думаю, что в ближайшее время мы выйдем на завершение его расследования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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