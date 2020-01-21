2020-01-21T12:06:41+03:00
Происшествия

СК продолжает расследование убийства Вячеслава Трухачева в Туле

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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В СУ СК РФ по Тульской области продолжает расследование убийства Вячеслава Трухачева. По уголовному делу было опрошено более полутысячи свидетелей, назначено множество экспертиз. Однако существенно расследование пока не продвинулось.

Напомним, 21 ноября 2012 года в центре Тулы, на Красноармейском проспекте, произошло дерзкое убийство, которое до сих пор не раскрыто. Преступник выстрелил из пистолета с глушителем и пламегасителем в голову 58-летнего Вячеслава Трухачева и скрылся во дворах. Погибший работал заместителем главного конструктора ОАО «Конструкторское бюро приборостроения – филиал Центральное конструкторско-исследовательское бюро спортивного и охотничьего оружия». Преступление было совершено в пятистах метрах от работы и недалеко от дома. По этому маршруту Вячеслав Трухачев почти всегда ходил пешком.

Следователи пришли к выводу, что, скорее всего, убийца знал о его передвижениях. По словам многочисленных свидетелей, убийца был без маски.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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