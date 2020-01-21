Под Тулой 85-летний старик ловко умыкнул считыватель штрих-кодов из супермаркета
Для чего дедушке понадобился данный предмет, предстоит выяснить следствию
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Кража была совершена с кассы одного из супермаркетов.
Сотрудники магазина отследили по камерам видеонаблюдения, как престарелый мужчина завладел устройством и был таков.
Полицейским удалось установить грабителя и выяснить причину, по которой дедушка совершил преступление. Подозреваемый признался: он взял устройство, потому что оно ему понравилось и лежало без присмотра около кассы. В межмуниципальном отделе МВД России «Алексинский» проводится процессуальная проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU