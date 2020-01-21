Под Тулой 85-летний старик ловко умыкнул считыватель штрих-кодов из супермаркета

21 Янв. 2020 2020-01-21T10:43:11+03:00

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Кража была совершена с кассы одного из супермаркетов.

Сотрудники магазина отследили по камерам видеонаблюдения, как престарелый мужчина завладел устройством и был таков.

Полицейским удалось установить грабителя и выяснить причину, по которой дедушка совершил преступление. Подозреваемый признался: он взял устройство, потому что оно ему понравилось и лежало без присмотра около кассы. В межмуниципальном отделе МВД России «Алексинский» проводится процессуальная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU