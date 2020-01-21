Зону платный парковок в Туле могут расширить: туляков просят сделать свой выбор

21 Янв. 2020 2020-01-21T10:37:58+03:00

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Быть или не быть платным парковкам в Туле - вопрос не стоит. С их эффективностью трудно поспорить. Однако часть центра оружейной столицы по-прежнему забита хаотичными парковками: в этих местах они бесплатные, зачастую мешают движению.

Отсюда вопрос: стоит ли данные парковки оборудовать и включать в платное парковочное пространство Тулы.

Речь идет о нескольких участках: ул. М. Тореза (участок от ул. Л. Толстого до ул. Жаворонкова), ул. Колетвинова (четная сторона, от ул. Оборонная до ул. Пушкинская), ул. Пушкинская (четная сторона, от ул. Лейтейзена до ул. Демонстрации), проспект Ленина (от пересечения с улицей Жаворонкова до пересечения с ул. Станиславского).

Своем мнение жители города могут высказать при помощи голосования на сайте администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU