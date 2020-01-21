Жители Красного Перекопа просят губернатора решить вопрос с остановкой

21 Янв. 2020 2020-01-21T10:20:14+03:00

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Обращение граждан губернатор Тульской области рассмотрел в ходе еженедельного оперативного совещания. Один из вопросов поступил от жителей Красного Перекопа в Туле.

Неравнодушные туляки собрали и предоставили около 500 подписей за перенос остановки. Также горожане уточнили, что транспорт на Перекопе ходит с большими интервалами, что мешает им вовремя попасть на работу. Туляки попросили решить и этот вопрос.

В ходе обсуждения губернатор обозначил, что для жильцов важно оборудовать и пешеходный переход и поручил главе администрации совместно с ГИБДД по Тульской области решить вопрос в положительную сторону.

ИСТОЧНИК KP.RU