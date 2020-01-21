В Туле вновь найдены зимние грибы

21 Янв. 2020 2020-01-21T09:45:19+03:00

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По мнению специалистов - это фламуллина бархатистая. Растет она либо поздней осенью, либо даже зимой во время затянувшихся оттепелей. Поскольку январь оказался к тому же и бесснежным, гриб-паразит, внешне похожий на опята, вырос на пораженных деревьях или пнях.

Зимние опята съедобны, однако, собранные в городской черте грибы в пищу употреблять не рекомендуют, так как они накапливают вредные вещества от расположенных поблизости автодорог.

ИСТОЧНИК KP.RU