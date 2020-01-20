Под Тулой хотели похитить часть водопровода

20 Янв. 2020 2020-01-20T17:59:13+03:00

Неизвестные с использованием тяжелой техники пытались демонтировать чугунный водопровод, проходящий по лесу

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Трубы диаметром 500 мм выкапывали в лесополосе под Медвенкой в Пролетарском округе, особо не скрываясь. Действия неизвестных были замечены работниками администрации, которые и забили тревогу.

Тем самым была пресечена попытка демонтажа, однако, лесополоса протяженностью почти километр и шириной 25 метров сильно повреждена, множество деревьев повалены.

О происшествии проинформированы министерство природных ресурсов и прокуратура. На месте уже работают сотрудники полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU