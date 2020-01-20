2020-01-20T17:59:13+03:00
Происшествия

Под Тулой хотели похитить часть водопровода

Неизвестные с использованием тяжелой техники пытались демонтировать чугунный водопровод, проходящий по лесу
Игорь КОПЫТОВ
Поделиться:
Под Тулой хотели похитить часть водопроводаПод Тулой хотели похитить часть водопроводаФото: материалы пресс-служб
Изменить размер текста:

Трубы диаметром 500 мм выкапывали в лесополосе под Медвенкой в Пролетарском округе, особо не скрываясь. Действия неизвестных были замечены работниками администрации, которые и забили тревогу.

Тем самым была пресечена попытка демонтажа, однако, лесополоса протяженностью почти километр и шириной 25 метров сильно повреждена, множество деревьев повалены.

О происшествии проинформированы министерство природных ресурсов и прокуратура. На месте уже работают сотрудники полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Тулой хотели похитить часть водопровода
Достроят ли в Туле теннисный центр в Пролетарском парке?
Достроят ли в Туле теннисный центр в Пролетарском парке?
С главной площади Тулы убирают новогоднюю ёлку
В Тульской области неизвестные упаковали бездомную собаку в мешок
Полиция задержала подозреваемого в смерти 15-летнего туляка
В Тульской области задержали молодого человека, проломившего подростку череп
Жителя Тульской области по пути из соседнего региона задержали с героином
В Туле на пересечении ул. Мосина и Лейтейзена не поделили дорогу «Лада» и «KIA»
20 января в Туле остались без воды дома на ул. Демонстрации и Пушкинской
В Тульской области «Volkswagen Polo» въехал в дерево: пострадали двое
В Туле на улице Станиславского 56-летняя женщина угодила под колеса "ВАЗа"
В Туле представитель цыганского этноса разбил стекла остановочного павильона
Погода в Туле 20 января: + 1 градус и сильный ветер
В Туле на пр. Ленина столкнулись маршрутка и легковушка
Хоккеисты тульской области на равных сыграли с липчанами
Управляющим компаниям Тулы грозят солидные штрафы
В Басово-Прудном на южной окраине Тулы ограничат скорость
Баскетболисты тульского «Арсенала» удачно сыграли на выезде
Тулячка врезалась в забор