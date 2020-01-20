2020-01-20T17:43:27+03:00
Общество

Достроят ли в Туле теннисный центр в Пролетарском парке?

Ответ непростой, но так или иначе, разрешение на его строительство продлили
Игорь КОПЫТОВ
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Достроят ли в Туле теннисный центр в Пролетарском парке?Достроят ли в Туле теннисный центр в Пролетарском парке?Фото: соцсети
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Заказчиком проекта выступило ООО "Тульский теннисный центр". Возведение капитального объекта было начато еще в далеком 2015 году. Здание первого корпуса, которое должно включать в себя зал аэробики, детский игровой и фитнес-залы, зал восстановительно-реабилитационных процедур, спортивное кафе, было построено довольно быстро — уже через год. Однако после этого работы в парке надолго замерли.

Все это время какая-то периодическая активность все же наблюдалась, но работы велись нерегулярно и сводились к наведению минимального порядка на площадке, остеклению оконных проемов. При этом в начале лета представитель застройщика уверял, что на территории центра возводятся открытые корты, благоустройство территории теннисного центра должно завершиться в июле-августе, а полностью объект будет сдан в декабре 2019 года года.

Почему обещания остались лишь обещаниями, неясно. Но по имеющейся информации, инвестор уже потратил потратил 60 миллионов рублей на проект. Сейчас готовность объекта капитального строительства составляет порядка 80%.

Разрешение продлено сроком еще на год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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