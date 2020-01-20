2020-01-20T17:21:13+03:00
Общество

С главной площади Тулы убирают новогоднюю ёлку

Ель простояла в центре города больше трёх недель
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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С главной площади Тулы убирают новогоднюю ёлкуС главной площади Тулы убирают новогоднюю ёлкуФото: Мария ВЛАСОВА
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Новогоднее настроение ушло с главной площади Тулы. Сегодня, 20 января, начали разбирать главную новогоднюю ёлку города.

Свыше трех недель хвойная красавица поднимала тулякам праздничное настроение и дарила волшебную новогоднюю атмосферу. Открытие елки состоялось 27 декабря, где свой концерт дала группа 5sta Family, отгремел праздничный фейерверк и прошла красочная развлекательная программа.

5 000 новогодних игрушек украсили 32-метровую ель в этом году, и современная световая 3D-эффектом иллюминация удивила не только туляков, но и гостей города. Такая иллюминация дала ёлке звание «умной», так как все световые эффекты программировались заранее на компьютере.

Также на площади Ленина убирают и праздничную арку, которая служила входом на главную площадь города. А все аттракционы и другие новогодние конструкции с площади уже увезены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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