В Тульской области неизвестные упаковали бездомную собаку в мешок
Жители Щекино пожаловались на неизвестных живодёров, которые «замуровали» бездомную собаку в мешок. Об этом очевидцы рассказали в социальной сети в сообществе «Подслушано Щекино».
По снимку видно, что животных нашли в одном из местных гаражных кооперативов. Помимо одного мохнатого потерпевшего на кадре видные его четырехлапые свободные товарищи. Однако, есть версия, что и другие животные тоже находились «в плену», но сумели выбраться, а один бедолага так и не смог этого сделать.
Такая новость вызвала большой общественный резонанс. Комментаторы разделились на два лагеря: одни «кричат» от опасности бездомных собак, вторые - недоумевают от жестокости и высказывают своё недовольство таким живодёрством.
ИСТОЧНИК KP.RU