В Тульской области неизвестные упаковали бездомную собаку в мешок

20 Янв. 2020 2020-01-20T16:39:31+03:00

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Жители Щекино пожаловались на неизвестных живодёров, которые «замуровали» бездомную собаку в мешок. Об этом очевидцы рассказали в социальной сети в сообществе «Подслушано Щекино».

По снимку видно, что животных нашли в одном из местных гаражных кооперативов. Помимо одного мохнатого потерпевшего на кадре видные его четырехлапые свободные товарищи. Однако, есть версия, что и другие животные тоже находились «в плену», но сумели выбраться, а один бедолага так и не смог этого сделать.

Такая новость вызвала большой общественный резонанс. Комментаторы разделились на два лагеря: одни «кричат» от опасности бездомных собак, вторые - недоумевают от жестокости и высказывают своё недовольство таким живодёрством.

ИСТОЧНИК KP.RU