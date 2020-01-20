Полиция задержала подозреваемого в смерти 15-летнего туляка

20 Янв. 2020 2020-01-20T15:50:29+03:00

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В Туле установили и задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнему, повлёкшего по неосторожности его смерть. 15-летний школьник из Узловой был доставлен в Новомосковскую городскую клиническою больницу ещё 17 декабря 2019 года и 23 декабря 2019 года подросток скончался из-за серьёзной открытой черепно-мозговой травмы.

По версии следствия, происшествие произошло на ул. Завенягина г. Узловая. На месте «сцепились» 21-летний обвиняемый, в ходе ссоры из-за личной неприязни нанёс удар неустановленным предметом школьнику в голову, от чего тот, уже будучи дома, скончался. Следственным комитетом установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления, по ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

На данный момент все обстоятельства и мотивы произошедшего устанавливаются, расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU