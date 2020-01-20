2020-01-20T15:50:29+03:00
Происшествия

Полиция задержала подозреваемого в смерти 15-летнего туляка

Подозреваемый взят под стражу
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
Поделиться:
Полиция задержала подозреваемого в смерти 15-летнего тулякаПолиция задержала подозреваемого в смерти 15-летнего тулякаФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

В Туле установили и задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнему, повлёкшего по неосторожности его смерть. 15-летний школьник из Узловой был доставлен в Новомосковскую городскую клиническою больницу ещё 17 декабря 2019 года и 23 декабря 2019 года подросток скончался из-за серьёзной открытой черепно-мозговой травмы.

По версии следствия, происшествие произошло на ул. Завенягина г. Узловая. На месте «сцепились» 21-летний обвиняемый, в ходе ссоры из-за личной неприязни нанёс удар неустановленным предметом школьнику в голову, от чего тот, уже будучи дома, скончался. Следственным комитетом установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления, по ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

На данный момент все обстоятельства и мотивы произошедшего устанавливаются, расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Тулой хотели похитить часть водопровода
Достроят ли в Туле теннисный центр в Пролетарском парке?
Достроят ли в Туле теннисный центр в Пролетарском парке?
С главной площади Тулы убирают новогоднюю ёлку
В Тульской области неизвестные упаковали бездомную собаку в мешок
Полиция задержала подозреваемого в смерти 15-летнего туляка
В Тульской области задержали молодого человека, проломившего подростку череп
Жителя Тульской области по пути из соседнего региона задержали с героином
В Туле на пересечении ул. Мосина и Лейтейзена не поделили дорогу «Лада» и «KIA»
20 января в Туле остались без воды дома на ул. Демонстрации и Пушкинской
В Тульской области «Volkswagen Polo» въехал в дерево: пострадали двое
В Туле на улице Станиславского 56-летняя женщина угодила под колеса "ВАЗа"
В Туле представитель цыганского этноса разбил стекла остановочного павильона
Погода в Туле 20 января: + 1 градус и сильный ветер
В Туле на пр. Ленина столкнулись маршрутка и легковушка
Хоккеисты тульской области на равных сыграли с липчанами
Управляющим компаниям Тулы грозят солидные штрафы
В Басово-Прудном на южной окраине Тулы ограничат скорость
Баскетболисты тульского «Арсенала» удачно сыграли на выезде
Тулячка врезалась в забор