В Тульской области задержали молодого человека, проломившего подростку череп
23 декабря 2019 года в Новомосковской городской клинической больнице скончался 15-летний житель Узловой. Он поступил в медицинское учреждение 17 декабря с открытой черепно-мозговой травмой.
По версии следствия, находясь на ул. Завенягина в Узловой 21-летний обвиняемый в ходе ссоры ударил тяжелым предметом потерпевшего в голову.
Сотрудники следственного управления при участии УМВД России по Тульской области задержали подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Он заключен под стражу.
- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и мотивы произошедшего, расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в СУ СК РФ по Тульской области.
ИСТОЧНИК KP.RU