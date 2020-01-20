2020-01-20T14:21:35+03:00
Происшествия

В Тульской области задержали молодого человека, проломившего подростку череп

Он заключен под стражу
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23 декабря 2019 года в Новомосковской городской клинической больнице скончался 15-летний житель Узловой. Он поступил в медицинское учреждение 17 декабря с открытой черепно-мозговой травмой.

По версии следствия, находясь на ул. Завенягина в Узловой 21-летний обвиняемый в ходе ссоры ударил тяжелым предметом потерпевшего в голову.

Сотрудники следственного управления при участии УМВД России по Тульской области задержали подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Он заключен под стражу.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и мотивы произошедшего, расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в СУ СК РФ по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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