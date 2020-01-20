Жителя Тульской области по пути из соседнего региона задержали с героином

20 Янв. 2020 2020-01-20T14:13:53+03:00

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29-летнего жителя Ефремова подозревают в причастности к незаконному обороту наркотиков. За подобные преступления он уже был судим.

Полицейские задержали мужчину по пути из соседнего региона. По предварительным данным, он перевозил партию наркотика. В ходе личного досмотра в присутствии понятых у него полицейские изъяли сверток с героином массой около 100 г.

Подозреваемый задержан. Ему грозит до 10 лет лишение свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU