Жителя Тульской области по пути из соседнего региона задержали с героином
Мужчине грозит до 10 лет лишение свободы
Фото: УМВД России по Тульской области
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29-летнего жителя Ефремова подозревают в причастности к незаконному обороту наркотиков. За подобные преступления он уже был судим.
Полицейские задержали мужчину по пути из соседнего региона. По предварительным данным, он перевозил партию наркотика. В ходе личного досмотра в присутствии понятых у него полицейские изъяли сверток с героином массой около 100 г.
Подозреваемый задержан. Ему грозит до 10 лет лишение свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU