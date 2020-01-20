В Туле на пересечении ул. Мосина и Лейтейзена не поделили дорогу «Лада» и «KIA»

20 Янв. 2020 2020-01-20T12:57:31+03:00

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19 января в 16.40 в Туле на пересечении ул. Мосина и Лейтейзена произошло ДТП. 26-летний молодой человек на автомобиле «Лада Гранта» столкнулся с «KIA Cerato» под управлением 40-летнего мужчины.

По предварительной информации, водитель отечественного авто при повороте налево не пропустил приближающуюся справа иномарку.

Позже в результате ДТП в городскую больницу обратился водитель автомобиля «Лада». После оказания помощи медики отпустили его домой.

ИСТОЧНИК KP.RU